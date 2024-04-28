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Real Betis - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Betis - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 10:20 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 10:20
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Real Betis - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Sevilla maçı 28 Nisan Pazar günü saat 22:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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