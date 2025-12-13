Hesap.com Antalyaspor - Galatasaray maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Tredyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar Antalya'da galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Erol Bulut yönetimindeki Antalyaspor ise taraftarı önünde galip gelerek üst sıralara yükselmek istiyor.

Kritik mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Giannetti, Paal, Hüseyin, Safuri, Ceesay, Ballet, Storm, Boli.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

CİMBOM'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmak için mücadele eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde alınan Monaco mağlubiyeti sonrası yaralarını sarmak istiyor. Süper Lig'de 15 hafta sonunda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Antalya deplasmanında kazanarak zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Antalyaspor ise 15 puanla 15. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 59. RANDEVU

Antalyaspor ile Galatasaray, 13 Aralık Cumartesi günü Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 maçta sarı-kırmızılılar 37, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 115 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'DAN ANTALYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 14 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 41 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 18 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

EROL BULUT İLE OKAN BURUK 8. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 7 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk; Akhisar, Çaykur Rize, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Bulut ise Yeni Malatya, Alanya, Fenerbahçe ve Gaziantep'in başındaydı. 7 mücadelede Okan Buruk'un takımları 3, Erol Bulut'un ekipleri de 1 defa kazanırken, 3 maç da berabere sona erdi.

SARI-KIRMIZILI EKİP SON 6 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 maçı da galibiyetle tamamladı. Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 29 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 18, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada Antalyaspor'a 53 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'a konuk olduğu 3 dışı saha maçını da gol yemeden kazandı.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor-Galatasaray maçı saat 20.00'de başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.