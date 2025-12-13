GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zemin isyanı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Sarı kırmızılılarda Okan Buruk mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

"Çok yoğun bir maç trafiğinden geçiyoruz. Kasım milli takım arası sonrası birçok şey başımıza geldi ama hep söylüyorum iyi bir 11'le maçlara çıkıyoruz. Bugün de iyi bir 11'imiz var."

BURUK'TAN ZEMİN AÇIKLAMASI

"Rakibimizin durumunu biliyoruz. Maç maç dizilişlerini de değiştiren bir takım. Rakibimizin amacı bizden puan almak. Zemin, çok güzel bir zemin değil. Antalya, ben geldiğimden beri bu süreçteki en kötü zemin olabilir." dedi.