Sonu gelmiyor

Fenerbahçe'de maçtan önce tartışmalar var. Dzeko olayı var. Michy Batshuayi ilk 11'de çıkıyor. 10 kişi kalmış Beşiktaş karşısında bile son 10 dakikayı bitirene kadar perişan oldu sarı lacivertliler. Yani sonunu getiremiyorlar. Bazı futbolculara fazla yük biniyor, bazılarına binmiyor. Valla bravo Fenerbahçe seyircisi yine de takımına sahip çıkıyor. Her şey olabilir ligde. Ama Fenerbahçe'nin bir klasik 11'i yok. Yani kemikleşmiş bir kadro yapısı yok. İsmail takımın üstüyle başıyla çok oynuyor. Haliyle de bu kopukluklar meydana geliyor. Beşiktaşlı Al-Musrati kırmızı kartla atıldı. Hiçbir futbolcu bu şekilde atılmaz, atılmamalı. Eğer atılıyorsa siz bunun kişiliğini, şahsiyetini araştırmamışsınız demektir. Sen kamyonla para alıyorsun. Nerden bulacaksın bu paraları? Böyle atılıyorsan senin aldığın para helal değil. Senin aldığın para haram. Sen bu hareketinle tırnak içinde takımını satıyorsun. Böyle şahsiyetsiz, kişiliksiz futbolcuları alanlar da hatalı. Zaten Beşiktaş'ın son yıllardaki en büyük hatası bu. Bir sürü fosili takıma doldurdular. İsimler belli. Kimlerin bu hataları yaptığı da belli.

İsmail Kartal, takım içinde rekabet oluşturamadı. Gönderdiği futbolculara da bakmak lazım. Orada da büyük hataları var. Tadic ve Dzeko iyi oyuncular ama tempo yapamıyorlar. O bölgenin adamı Linconl'ü niye gönderdin? Mahkum kalırsan mahkum ederler. Peki derbide neden Dzeko'yu sahaya çıkarmadın. Kötü bir durumda sorumlusu Dzeko olacaktı. Ama skor bulunca onu yeniden oyuna almak zorunda kaldı. Batshuayi yine takımı kurtardı. Batshuayi'nin oynadığı süre ile attığı gol, yaptığı asiste baktığımızda Dzeko'nun çok üstünde. Demek ki İsmail Kartal adaletli forma adaletini sağlayamamışsın. Bu olmaz. Bu sezon Fenerbahçe'nin itici gücü kesinlikle İrfan Can Kahveci. Kariyer sezonunu oynuyor. 18 gol atmış ve 10 asist yapmış. 30 maçın 21'inde ilk 11'de çıkmış. Oynadığı bölge de yıpratıcı bir yer. İsmail Kartal, Konferans Ligi'nden Cengiz'i oyuna aldı, Cengiz penaltı kaçırdı. İsmail Kartal birçok hata yaptı. Teknik adam sinekten yağ çıkarmak zorunda.