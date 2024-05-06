Çalışılmış pozisyonlar

GALATASARAY, Sivasspor'un beklemediği şekilde oyuna başladı. Yani nasıl? Sarı-kırmızılılar, çok hızlı başlayıp, topyekün Sivasspor'un üzerine saldırıp sağlı sollu akınlarla oyuna başlamadı.

Galatasaray kendi defansını hafif geriye aldı, Sİvasspor'un defansını zorunlu ileriye çıkardı. Sivasspor'un defansı ileriye çıkınca geriye dönüşleri zor olan bir takım.

Ancak Sivasspor'un üzerine gidersen ve o ceza alanının üzerinde ve önünde defans yapmaya kalkarsa hücum eden takımın işi zor oluyor.

Çünkü iyi defans yapıyorlar ve kontrataklarla etkili olabiliyorlar.

Ancak Galatasaray, Sivasspor'un beklemediği gibi başlayınca rakibin ilk boşluğunda hemen öne geçti.



İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Sİvasspor, ikinci yarıda mecburi ileri doğru çıkacaktı. Bu da Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürmek demekti. İkinci devrenin başlarında bir gol attılar ama anında iki tane yeyiverdiler.

Dün gece Galatasaray'ın Sivasspor'a attığı bütün goller belli ki antrenmanlarda çalışılmış goller.

Sarı-kırmızılı oyuncular birbirlerini çok iyi tanıyorlar, aynı beyinden düşünüyorlar. Bu oyun ve bu skor iyi çalışmışlığın bir eseri.

Sivasspor, iki hafta önce sahasında Fenerbahçe'den puan aldı ama dünkü Galatasaray o Fenerbahçe değildi!

Şimdi Galatasaray'ın önünde bir maç kaldı, Karagümrük maçı.

O maçı aldıklarından zaten iş bitti demektir. Zaten bitti ama futbolda her türlü sürprizi düşüneceksin.



Hakemlik bir maç olmadı. Ancak şu var; hakem iki takımın da oyun kurmasını zaman zaman engelledi.

Futbolcuların oyun alanlarına girdi.

Bir yerde onlara müdahale etti.

Yani neredeyse "Çekil arkadaş top oynayalım" demeleri kaldı.