Çok yazık

Keşke keşke, keşke... Fenerbahçe yönetiminin bu karşılaşmayla ilgili o kadar çok keşkesi var ki… Madem yapılan haksızlıklardan sonra taraftarın yüreğini soğutacaksınız yöntem kesinlikle bu olmamalıydı. Gelmesen, çıkmasan ne olacaktı? Yine bir kriz ve yine yönetilemedi! Fenerbahçe verdiği tepkide yerden göğe kadar haklı. Hakemlerin adaletsiz yönetimi, Trabzon'da yaşanan olaylar artık bardağı taşırmıştı. Artık sert bir karar alınması gerekiyordu. Ama kararın en talihsizini verdiler. Bir kere durumu iyi anlamak lazım. Türkiye'nin en büyük takımlarından olan Fenerbahçe'nin bu duruma düşürülmesine üzüldüm. Yayınlarda hep anlatmaya çalıştım. Olağanüstü kongre günü Şanlıurfa'ya gitmeme kararı alınmalıydı. Genç takımı götürüp 49 saniyede gol yemeyi başardınız. Galatasaray, Fenerbahçe başkanının gözünün içine baka baka sevindi. Bu arada sahadaki sevinci anlamakta zorluk çekiyorum. Neyi, nasıl kazandın? Rakip sahadan çekilince sevinilir mi? Saygı duyulur. En azından ebedi dostluğa saygı duyarsın. Fenerbahçe ve Galatasaray sonsuza kadar yaşar. Ama oyuncular, yöneticiler gelip geçicidir. Sen rakibinin hassasiyetine saygı göstermezsen gün gelir saygıya muhtaç kalırsın.

Hiç sahaya çıkmasan alacağın ceza ne olacak? Alınacak her ceza 25 milyon Fenerbahçe taraftarının başının üzerineydi. Göze almadınız!