GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Emre Bol Doğru işler
Emre Bol

Emre Bol

13 Mayıs 2024 | Pazartesi

Doğru işler

Hangi maçı izleyeceğimi şaşırdım açıkçası… Fenerbahçe'nin mi, Galatasaray'ın mı?
Kim arayı açacak, kim şampiyon olacak?
Önümüzde kala kala 2 hafta kalmışken!
Lakin; "Kimse Fenerbahçe gibi son haftalarda şampiyonluk bırakmıyor!" Kayserispor gibi öyle ya da böyle ligin iyi takımlarından birine karşı rahat bir galibiyet alan sarılacivertlller şampiyonluğu haketmişti miydi bilemiyorum.
Dostlar kimse sadece hakemlerle şampiyon olamaz. 1-2-3 hakem hatası sana da bana da oluyor işte.
O yüzden hakemlerin sayesinde şampiyonluk kocaman bir yalandır.
Fenerbahçe doğru kadroyu yaptı, sezon boyunca çok yanlışlar yapıldı.
Gerek teknik kararlar gerekse tercihler… H H H
Şampiyonluklar gelir gider… Önemli olan doğru işleri yapabilmek… Ne zaman doğru işler yapılırsa o zaman başarı kendiliğinden gelecek.
Söylemleri değiştirip, doğruları yaptığında ; sonu doğru olacak.
Bana sorarsanız şampiyonluk artık çok zor. Ayıp değil günah değil!
Bakalım Ali Koç bey "demlenmiş haliyle" bundan sonra neler yapacak? Tamamen destekliyorum.
Daha doğru işleri yapacak bence…

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Ali Koç Bey, Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
İstatistik yalanları!! Umudunu korudu! Yazık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor