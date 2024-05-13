Doğru işler

Hangi maçı izleyeceğimi şaşırdım açıkçası… Fenerbahçe'nin mi, Galatasaray'ın mı?

Kim arayı açacak, kim şampiyon olacak?

Önümüzde kala kala 2 hafta kalmışken!

Lakin; "Kimse Fenerbahçe gibi son haftalarda şampiyonluk bırakmıyor!" Kayserispor gibi öyle ya da böyle ligin iyi takımlarından birine karşı rahat bir galibiyet alan sarılacivertlller şampiyonluğu haketmişti miydi bilemiyorum.

Dostlar kimse sadece hakemlerle şampiyon olamaz. 1-2-3 hakem hatası sana da bana da oluyor işte.

O yüzden hakemlerin sayesinde şampiyonluk kocaman bir yalandır.

Fenerbahçe doğru kadroyu yaptı, sezon boyunca çok yanlışlar yapıldı.

Gerek teknik kararlar gerekse tercihler… H H H

Şampiyonluklar gelir gider… Önemli olan doğru işleri yapabilmek… Ne zaman doğru işler yapılırsa o zaman başarı kendiliğinden gelecek.

Söylemleri değiştirip, doğruları yaptığında ; sonu doğru olacak.

Bana sorarsanız şampiyonluk artık çok zor. Ayıp değil günah değil!

Bakalım Ali Koç bey "demlenmiş haliyle" bundan sonra neler yapacak? Tamamen destekliyorum.

Daha doğru işleri yapacak bence…