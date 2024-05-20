Rakibinin hevesini kursağında bıraktı

30 yıldır medyadayım. İnanın Arda Kardeşler denen hakem gibisini pek az gördüm! Bu kadar kötü bir hakeme inanın rastlamadım. Bakın kim şampiyon olursa olsun önemli değil. Bugün biri yarın öbürü olur. Lakin rezaleti bu kadar insanların gözüne sokmayın. Maçın ilk yarısında ayağa basmaları görmeyen "hakemciğin" Djiku'ya, gözü kapalı kırmızı vermesi belki de sezonun özetiydi. Sanırım bazıları; "futbol oyunculuğuyla" başka oyunculuğu karıştırıyor! Birinde şampiyon olursun diğerinde Oscar alırsın! Bu maça özel söylüyorum; Galatasaraylı bazı oyuncular şampiyonluğu değil Oscar almayı hak ediyor! Girdikleri her pozisyonda hakemleri etkilemek için çalıştılar. G.Saray markasına yakışıyor mu?

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Bakın dostlar; şampiyonluk dediğiniz şey öyle kolay değil. Haftalarca süren bir mücadele… Maçın neredeyse başından sonuna 1 kişi eksik oynayan, zaten sakatlıklar dolayısıyla eksikleri olan Fenerbahçe haklı bir galibiyet aldı. Maçın hakeminin olağanüstü çabasına karşın! G.Saray'ın puan alarak yaşayacağı şampiyonluk hevesi kursağında kaldı. Keşke İsmail Kartal ilk maçta bunun farkına varabilseydi! Kadıköy'de alınacak galibiyet matematik hesaplarını değiştirecekti. Tek maç kaldı. İpler Fener'in elinde değil ama en azından rakibinin hevesi kursağında kaldı.