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EUROVISION 2024 CANLI İZLE | Eurovision nerede, hangi kanalda yayınlanacak? | Eurovision 2024 saat kaçta, başladı mı?

Dünyanın dört bir köşesinden yarışmacıların katıldığı Eurovision ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleştirilecek olan yarışmaya izleyiciler büyük ilgi gösteriyor. Peki Eurovision nerede, hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision 2024 saat kaçta, başladı mı? Merak edilenleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 22:20 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 22:30
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EUROVISION 2024 CANLI İZLE | Eurovision nerede, hangi kanalda yayınlanacak? | Eurovision 2024 saat kaçta, başladı mı?

Eurovision 2024 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen müzik yarışması her yıl ilgiyle karşılanıyor. Eurovision nerede, hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision 2024 saat kaçta, başladı mı? sorularının yanıtları aranırken detaylar haberimizde...

EUROVISION 2024 NE ZAMAN?

İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek 2024 Eurovision'un ilk yarı finali 7 Mayıs günü saat 21:00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.

EUROVISION HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Eurovision 2024 canlı olarak Youtube kanalından yayınlanacak.

SERTAB ERENER NE ZAMAN SAHNE ALACAK?

Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde Türkiye'ye tek birinciliğini kazandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden yarışmanın şov bölümünde sahne almaya hazırlanıyor

Sertab Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi "Everyway That I Can"i seslendirecek.

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