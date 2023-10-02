Güç dengesizliği!

Taraftarı bu Fenerbahçe ile ne kadar gurur duysa az... Neden mi? Maçın başından sonuna kadar futbolun bütün güzelliklerini sahaya yansıtıyorlar. Asla hakemle oynamıyorlar, "başkaları gibi" rakibe yalandan kart göstertmek için uğraşmıyorlar. Penaltı almak için kimseyi kandırmıyorlar! Vallahi billahi helal olsun. Çaykur Rizespor ligin dişli takımlarından… Zaten aldıkları sonuçlar da bunu gösteriyor. Organizeler, birlikte oynamayı biliyorlar. Ligin geçiş oyununu en iyi oynayan takımı durumunda. Lakin ne yaparlarsa yapsınlar; sonuç değişmezdi. Güç dengesizliği vardı sahada.



Fenerbahçe inanılmaz bir ön alan baskısıyla başladı. Önce rakibini kanatlara ittirdi. Geri dönen topların neredeyse hepsini Fred, Szymanski, Ferdi gibi oyuncularla almayı başardı. Öyle bir an geldi ki Rizesporlu oyuncuların topu ileriye amaçsızca vurmaktan başka çareleri kalmadı. Buradan Fenerbahçe yönetimine seslenmek istiyorum. Galibiyet; yapılan hakem hatalarını aman ha örtmesin! Maçın hakemleri Fenerbahçe'nin en az iki net penaltısını es geçti. Sarılacivertlilerin maçı koparmasına engel olmaya çalıştı. Pek yakında penaltı çalmamanın işe yaramadığını anlayarak başka yollara başvurabilirler. Bu planlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.