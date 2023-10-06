Yola devam

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Son lig maçından 9 farklı oyuncuyla sahadaydı Fenerbahçe… Sadece Becao ve Osayi- Samuel'in rotasyona uğramadığı karşılaşmada son dönemlerde alıştığımız gümbür gümbür Fenerbahçe'yi izleyemedik. Özellikle orta sahada Mert Hakan ve Zajc beklentileri karşılayamayan oyunculardı.

Spartak Trnava ilk 45 dakikayı kalesinin önüne adeta etten duvar örerek geçirdi. Alan savunmasını iyi yapınca ekibimize fırsat tanımadılar. Bu rotasyonlu kadroda özellikle hücum hattının çok önemli bir eksiği var.

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Hücum ederken rakibe yerleşmek için çok fazla zaman veriyorlar. Bu zamanı iyi değerlendiren rakip Fenerbahçe karşında neredeyse hiç eksik yakalanmadı. Böylesi kapanan takımlar karşısında pas hızını yukarılara çekmek zorundasın. Crespo ve Oosterwolde'yi çok beğendim. İkisi de inanılmaz mücadele ettiler.

King'de hem fizik kalitesiyle rakibe zor anlar yaşattı hem de kilidi açan isim oldu. Sonradan girenler zaten alışkın oldukları şekilde topun hızını arttırınca rakibin başını döndürdü. İsmail hocanın bundan sonraki maçlarda rotasyon yaparken bazı kliklere dikkat etmesi gerekiyor.

Oyuncu dinlendirme ya da bütün futbolcuları kullanma durumunu sonucu aldıktan sonra da yapabilir.