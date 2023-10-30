Baş döndürücü

Fenerbahçe'ye kapalı oynasan da açık oynasan da golü yiyorsun! Takımda o kadar sorun çözecek oyuncu var ki… İster kanattan, ister merkezden, isterse geçiş oyununu oynayabilecek kapasiteye sahip. Rakip ceza sahasında oynama diye bir istatistik var ya; işte artık onun değişme zamanı geldi! Sarı- lacivertliler artık rakip altıpasta oynamaya başladı! Aslında Pendik gibi zayıf rakiplerle oynarken hem Fred'e hem de İsmail Yüksel'e gerek yoktu. Fred'in maçın başında sakatlanması ve Zajc'ın oyuna girmesi daha hücumcu bir sistemi getirdi. Neredeyse Livakoviç'i görmeden maç izledik. İlk yarıda Pendikspor'un Fenerbahçe ceza sahasına girmişliği yok, isabetli şutu yok! İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye getirdiği en önemli özellik takımın baş döndürücü şekilde hızlı oynayabilmesi. Bu durum rakibin pozisyon almasını, yerleşmesini engelliyor. Tabi bu oyunu oynayabilecek zekada futbolcular lazım. Yani en az iki hamle sonrasını düşünebilecek oyuncular. Takımdaki zeki oyuncu sayısı o kadar çok ki… Avrupa yorgunuyken, 3 puanı alacak skoru bulmuşken hala gol için istekli olunması çok ama çok değerli. Adeta gövde gösterisi yapıyor, rakiplere gözdağı veriyor. Maç biterken stoper mevkisinde Oosterwalde ve Crespo vardı. Bu kadar sakatlık normal değil. Umarım ciddi sakatlıklar değildir. Zira zor bir dönemece giriliyor.