"Renk körlüğü" eş anlamlı olan "daltonizm'e" çeşitli fizik-kimya yasalarına ve kendi geliştirdiği atom modeline adı verilen bilim insanı hangisidir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 NİSAN 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda ""Renk körlüğü" eş anlamlı olan "daltonizm'e" çeşitli fizik-kimya yasalarına ve kendi geliştirdiği atom modeline adı verilen bilim insanı hangisidir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

"Renk körlüğü" eş anlamlı olan "daltonizm'e" çeşitli fizik-kimya yasalarına ve kendi geliştirdiği atom modeline adı verilen bilim insanı hangisidir?

A) John Dalton

B) William Dalton

C) Jack Dalton

D) Averell Dalton

CEVAP: A - JOHN DALTON