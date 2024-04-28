Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 28 Nisan Pazar 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 28 Nisan Pazar 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Nisan Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 28 Nisan Pazar Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 3 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 19:30 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 19:30
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 28 Nisan Pazar 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 28 Nisan Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 28 Nisan Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 28 Nisan Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

28 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 28 Nisan Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak

👉 Süper Loto 28 Nisan Pazar sonucu için TIKLA

👉 Süper Loto tüm sonuçları için TIKLA

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