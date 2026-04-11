Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Osimhen, Asprilla ve Günay...

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray resmi kanalları üzerinden yaptığı paylaşım ile Victor Osimhen, Yaser Asprilla ve Günay Güvenç'in sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 18:16 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 18:28
Galatasaray resmi kanalları üzerinden yaptığı paylaşım ile Victor Osimhen, Yaser Asprilla ve Günay Güvenç'in sağlık durumlarına ilişkin açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklama doğrultusunda Göztepe maçının ardından Asprilla'nın dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildi.

10 Nisan Cuma günü yapılan antrenmanda ise Günay Güvenç'in iç yan bağında zorlama tespit edildi.

Osimhen'in ise aynı antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştığı ve sonrasında kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İŞTE G.SARAY'IN AÇIKLAMASI

"Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yáser Asprilla'nın sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi.

Dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen Günay Güvenç günü tedaviyle geçirdi.

Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti."

Alanyaspor-Trabzonspor | CANLI
Tekke: Onuachu'nun sakatlanması...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Dünyanın gözü bu müzakerede: İslamabad'da görüşmeler başladı
G.Saray'dan Koopmeiners ısrarı!
Muriqi, F.Bahçe'de dönüyor!
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 18:16
Konyaspor'dan "Polis Haftası" sürprizi Konyaspor'dan "Polis Haftası" sürprizi 18:02
Pendikspor ile Çorum FK puanları paylaştı! Pendikspor ile Çorum FK puanları paylaştı! 18:01
Skriniar'ın ifadesi ortaya çıktı! Skriniar'ın ifadesi ortaya çıktı! 17:40
Nuri Şahin: Hak ettiğimiz bir galibiyet Nuri Şahin: Hak ettiğimiz bir galibiyet 17:34
Volkan Demirel: Her şeyin bilincindeyiz Volkan Demirel: Her şeyin bilincindeyiz 17:32
Daha Eski
Bournemouth lideri devirdi! Bournemouth lideri devirdi! 17:20
Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi biletini kaptı! Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi biletini kaptı! 17:01
Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... 16:34
Sarıyer sahasında farklı kazandı! Sarıyer sahasında farklı kazandı! 15:37
Alanyaspor-Trabzonspor | CANLI Alanyaspor-Trabzonspor | CANLI 15:34
İşte Robertson'un transferde tek şartı! İşte Robertson'un transferde tek şartı! 15:09