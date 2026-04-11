Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Osimhen, Asprilla ve Günay...

İŞTE G.SARAY'IN AÇIKLAMASI

"Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yáser Asprilla'nın sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi.

Dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen Günay Güvenç günü tedaviyle geçirdi.

Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti."