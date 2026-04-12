Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Kocaelispor maçı muhtemel 11'i

Üst üste 3 senedir şampiyonluğu kimselere kaptırmayan Galatasaray, dördüncü kez mutlu sona ulaşmak için geri sayıma geçmiş durumda. Önünde 6 maçı kalan sarı- kırmızılılar, bugün Kocaelispor'u RAMS Park'ta konuk etmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında 1-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak isteyen sarı-kırmızılılar hata yapmak istemiyor. Bunun yolu da maçlarını teker teker kazanmaktan geçiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Göztepe maçının ardından, bugünkü mücadeleyi işaret etmişti.