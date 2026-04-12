Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Kocaelispor maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Süper Lig'in ilk yarısında 1-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak isteyen sarı-kırmızılılar hata yapmak istemiyor. Okan Buruk'un maçta sahaya süreceği ilk 11'e dair kararını büyük ölçüde verdiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Kocaelispor maçı muhtemel 11'i... (GS SPOR HABERİ)
Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 06:50
EREN ELMALI KART SINIRINDA
Sarı-kırmızılılarda bugün oynanacak olan Kocaelispor mücadelesi öncesinde bir isim sarı kart sınırında bulunuyor. Eren Elmalı, bugün oynanacak olan karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında takım arkadaşlarından uzak kalacak.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Galatasaray'da bugün oynanacak olan Kocaelispor mücadelesinin hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular hücum ve pas organizasyonlarının ardından Kocaelispor taktiği üzerinde durdu
EVİNDE YENİLMİYOR
Galatasaray evinde kolay kolay yenilmiyor. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasında Süper Lig'de sahaya çıktığı 32 maçta da yenilmedi. Aslan bu sürede 26 galibiyet elde ederken 6 kez de berabere kaldı
HASRET BİTİYOR
Milli ara nedeniyle lige verilen arada Galatasaraylı taraftarlar takımlarına hasret kaldı. İç sahada son maçında 14 Mart'ta RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen sarı- kırmızılılar, 29 gün sonra RAMS Park'a çıkmaya hazırlanıyor. G.Saraylı taraftarlar 1 ay sonra takımlarını büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.
BURUK 3-1 ÖNDE
Teknik direktör Okan Buruk, Kocaeli'nin patronu Selçuk İnan ile 5. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Geride kalan 4 maçta Okan Buruk'un takımları 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Selçuk İnan ise tek zaferini ligin ilk yarısında 1-0 sona eren karşılaşmada elde etti.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
G.SARAY: UĞURCAN, SINGO, DAVINSON, ABDÜLKERİM, JAKOBS, TORREIRA, SARA, İLKAY, SANE, NOA LANG, BARIŞ
KOCAELİSPOR: SERHAT, AHMET, SMOLCIC, DIJKSTEEL, RIVAS, KEITA, SHOW, LINETTY, AGYEI, SERDAR, TAYFUR
