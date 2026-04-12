Ziraat Türkiye Kupası
Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Kocaelispor maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Kocaelispor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Süper Lig'in ilk yarısında 1-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak isteyen sarı-kırmızılılar hata yapmak istemiyor. Okan Buruk'un maçta sahaya süreceği ilk 11'e dair kararını büyük ölçüde verdiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Kocaelispor maçı muhtemel 11'i... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Kocaelispor'dan rövanşı almak istiyor! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11 kararı

Üst üste 3 senedir şampiyonluğu kimselere kaptırmayan Galatasaray, dördüncü kez mutlu sona ulaşmak için geri sayıma geçmiş durumda. Önünde 6 maçı kalan sarı- kırmızılılar, bugün Kocaelispor'u RAMS Park'ta konuk etmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında 1-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak isteyen sarı-kırmızılılar hata yapmak istemiyor. Bunun yolu da maçlarını teker teker kazanmaktan geçiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Göztepe maçının ardından, bugünkü mücadeleyi işaret etmişti.

HATA YAPMA LÜKSÜ VAR

Galatasaray bütün maçlarını kazanırsa şampiyonluğunu erkenden ilan edecek. Ancak geride kalan 6 haftada Galatasaray'ın puan kaybetme lüksü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar 6'da 5 bile yapsa en yakın rakiplerinin oynayacağı maçları beklemeden müzesine 26. şampiyonluk kupasını koyacak. Hem psikolojik olarak hem de puan olarak rakiplerinden daha önde bulunan Okan Buruk'un öğrencileri, Türkiye'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88'den beri son 6 haftada zirvedeyken şampiyonluğu hiç kaybetmedi.

TAKIMDA ÜÇ EKSİK VAR

Zorlu Kocaelispor mücadelesi öncesinde Galatasaray'da 3 eksik bulunuyor. Kart cezasını Göztepe karşısında tamamlayan Abdülkerim Bardakcı bugün formasına kavuşuyor. Geçirdiği kol ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Victor Osimhen, iç yan bağında zorlanma tespit edilen Günay Güvenç ile dizinde ödem oluşan ve kanama belirlenen Yaser Asprilla bugün forma giyemeyecekler.

EREN ELMALI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda bugün oynanacak olan Kocaelispor mücadelesi öncesinde bir isim sarı kart sınırında bulunuyor. Eren Elmalı, bugün oynanacak olan karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında takım arkadaşlarından uzak kalacak.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Galatasaray'da bugün oynanacak olan Kocaelispor mücadelesinin hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular hücum ve pas organizasyonlarının ardından Kocaelispor taktiği üzerinde durdu

EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray evinde kolay kolay yenilmiyor. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasında Süper Lig'de sahaya çıktığı 32 maçta da yenilmedi. Aslan bu sürede 26 galibiyet elde ederken 6 kez de berabere kaldı

HASRET BİTİYOR

Milli ara nedeniyle lige verilen arada Galatasaraylı taraftarlar takımlarına hasret kaldı. İç sahada son maçında 14 Mart'ta RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen sarı- kırmızılılar, 29 gün sonra RAMS Park'a çıkmaya hazırlanıyor. G.Saraylı taraftarlar 1 ay sonra takımlarını büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.

BURUK 3-1 ÖNDE

Teknik direktör Okan Buruk, Kocaeli'nin patronu Selçuk İnan ile 5. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Geride kalan 4 maçta Okan Buruk'un takımları 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Selçuk İnan ise tek zaferini ligin ilk yarısında 1-0 sona eren karşılaşmada elde etti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

G.SARAY: UĞURCAN, SINGO, DAVINSON, ABDÜLKERİM, JAKOBS, TORREIRA, SARA, İLKAY, SANE, NOA LANG, BARIŞ

KOCAELİSPOR: SERHAT, AHMET, SMOLCIC, DIJKSTEEL, RIVAS, KEITA, SHOW, LINETTY, AGYEI, SERDAR, TAYFUR

