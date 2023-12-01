Kara leke

Hava soğuk, zemin suni çim, eksik çok. Stoperde mecburen Yusuf Akçiçek yanında yine mecburen İsmail Yüksek. Fazla seçeneği kalmayan İsmail Kartal elinde ne varsa sahaya sürdü aslında…Ama eksikler nedeniyle takımın şahkülü iyice kaydı. Özellikle mecburen stoperde oynayan İsmail'in yokluğunda orta saha çok çabuk geçildi. Hızlı oynayan rakip Fenerbahçe'nin eksiklerini iyi değerlendirdi. Crespo herhalde kariyerinde en çok çalım yediği karşılaşmayı oynamıştır! Bu sezon neredeyse her karşılaşmada rakip ceza sahasında oynama rekorları kıran sarı- lacivertliler bu kez rakibi çok fazla ceza sahasında oynattı. O kadar kolay geldiler öylesine kolay goller attılar ki… Acemiler mangası gibiydi Fenerbahçe.

En pahalı yerli transferi Cengiz Ünder futbol oynamayı unutmuş! Bu kadar geriye gitmesinin sebepleri araştırılmalı. Aslında geriye gitmek değil dibe vurmak. Bu kadar faydasız transferi uzun zamandır görmemiştim. Topla daha fazla oynamanın önemsizliği bir kez daha ortaya çıktı. Ne olursa olsun, ne kadar eksik olursan ol, Fenerbahçe bu hale düşmez. Bazı oyuncular buranın kıymetini bilemiyor. Hakettiklerini yaşamalılar. Skor hakikaten büyük rezalet. Fenerbahçe gruptan çıkar elbet lakin bu kara leke alnından çıkmaz. İsmail hocanın son 5 maçta 1 galibiyet almanın sorgulamasını yapması gerekiyor.