Bir oyuncu bazen ‘çok’ oyuncu

Maçı izlerken bir yandan sosyal medyaya bakıyorum; Kadıköy'de kara gece yazmışlar! Haklılar esasında… Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynadığında Kadıköy rakiplere karanlık oluyor. 6'lık Avrupa utancının ardından, taraftarıyla barışmak isteyen bir takım vardı sahada… Dostlar 6 gol yemek hakikaten büyük utançmış, bunu geçen hafta sadece ben değil, bütün oyuncu grubu, camia da anladı! Hep diyoruz ya; 1 oyuncu bazen çok oyuncu diye… İşte Fred böyle bir adam. Yokluğu ne kadar zorsa, varlığı rakip için çok zor. Fred sahadayken savunmada, hücumda kendine geliyor. Resmen F.Bahçe'nin ince ayarı. Sakatlar döndükçe takım fabrika ayarlarına dönüyor. Ayar dediğimiz; Sivasspor'u 6 kez ceza sahasına sokan, rakibin alanına 27 kez giren gerçek Fenerbahçe ayarıdır.

İhtiyar delikanlı Dzeko yine çok büyük oynadı. Sezonu büyük ihtimalle kral olarak tamamlayacak. Sadece attıklarıyla değil, takıma katkısıyla saygıyı hak ediyor. 37 yaşında böyle bir katkı vermesi aslında nasıl profesyonel olduğunun göstergesi… Bravo kaptan. Karanlık gecelerle başladık devam edelim. Bu farklı galibiyet yeniden şampiyonluk şarkıları söylemek için yeterli. Bir süredir derbi kazanamayan sarılacivertliler önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı yenerse karanlıklar iyice aydınlanacak.