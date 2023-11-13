Her şeye rağmen...

Adana Demirspor deplasmanı deplasman gibi deplasman… Giden herkes sıkıntı yaşar. O yüzden alınacak her puan çok önemli. Trabzonspor maçından sonra her takım şunu anladı: Saha içerisinde Fenerbahçe ile dövüşürsen seni döver. Merkezi kapatıp, taktik yapan takımlar puan alabiliyor. Bir de kalecisi gününde olanlar! Halil Umut Meler tam bir idareci! Bakın hakem diyemiyorum. Osterwolde ve Belhanda'nın tartışmasında iki oyuncuya da sarı kart gösterdi, doğruyu yaptı. Peki Osterwolde'nin boğazına sarılarak yere düşüren Rodrigues hangi renkte kart görmeliydi?

Hep söylüyorum; İsmail hocanın Zajc sevdasından artık vazgeçmesi gerekiyor. Zira bu performansıyla verebileceği pek bir şey yok. Bunca eksik oyuncu varken alınan 1 puan iyi ama farklı oyuncu tercihleriyle daha iyi bir sonuç alınabilirdi. Tadiç de son 3-4 maçın performans veremeyen oyuncularından birisi… Bazen dinlendirmek daha doğru bir tercih olabilir. Dzeko gerçekten çok büyük bir oyuncu. Ondan kimse sadece gol beklemesin. Çünkü bu kadar oyunun içerinde olan başka bir forvet bulamazsın. Bitiricilik anlamında yaşı itibarıyla sıkıntı yaşıyor olabilir. Ama onun kadar takım oyuncusu bulmak inanın çok zor. Maçın en izlenir tarafı Ferdi- Yusuf Erdoğan mücadelesi oldu. Ferdi maç yorgunluğuna karşın neredeyse her mücadeleyi kazanan isim oldu. Dostlar; bazen bir oyuncu çok oyuncudur. Bu kadar çok oyuncunun aynı anda olmadığı bir haftada liderliği geri almak çok önemli. Şimdi milli ara antrenmanla değil, sakatların iyileşmesi için değerlendirilmeli. Sonrası Allah Kerim!