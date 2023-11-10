Dikkat dikkat!

Eksikler Fenerbahçe'nin oyununu geriye götürmeye devam ediyor. Geçen sezon kötü takımın iyileri Zajc ve Crespo, iyi takımın müzmin kötüsü olmaya başladı. İsmail Kartal stoper kıtlığında iki sol ayaklı stoperle sahaya çıkmayı tercih etti. Yusuf Akçiçek genç bir oyuncu ve ilk kez bu seviyede bir maça çıkıyor. İnanın kötü de oynasa yazmam, konuşmam. Sadece biraz tedirgindi. Bu durumunu da normal karşılamak gerekiyor. Devre arasına kadar stoper transferi yapılamayacağına göre ısrar edilmesinde fayda var. Oynayarak gelişecek, tedirginliğini üzerinden atacak. Ne olursa olsun bence Samet'ten daha iyi bir seçenek.



Ludogorets'in attığı ilk golde Livakoviç'in konsantrasyon problemi yaşadığını söylemek gerek. O sırada rakip oyuncu altıpasta yerde yatıyordu. Bence topun dışarı atılacağını düşündü. Ama yanlış tabi. Ne olursa olsun hakem düdüğünü çalmadan oyunu bırakmayacaksın. Stoper tandemi bozuk olunca İsmail hoca çift ön libero ile çıkıp arka taraftaki arızayı en aza indirmeye çalıştı. Aslında maçın özellikle ikinci yarısında oyun üstünlüğü hep Fenerbahçe'deydi. Akıllar biraz hafta sonu oynanacak Adana Demir karşılaşmasında olunca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe'nin artık lige dönmesi ve kazanması gerek. Üst üste 3 mağlubiyet camiayı sıkıntıya sokar.