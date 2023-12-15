Yolun sonu final

Ferdi, Ferdi, Ferdi… Sadece Türk futbolunun değil artık dünya futbolunun efsaneleri arasına girmeye aday. Ne kadar övsek, ne söylesek az geliyor. Artık bize sadece maşallah demek kalıyor. Hakikaten çok üst düzey bir oyuncu haline geldi. Bu kadar farklı bölgede böylesine bir performansla oynamak görülmemiş bir durum. Büyük ihtimalle onu önümüzdeki sezon itibarıyla Avrupa devlerinde izleyeceğiz.



Spartak Trnava grubun en kötü takımı… Maçın başlarında kapanarak direnmeye çalışsalar da dalga dalga gelen Fenerbahçe atakları karşısında çaresiz kaldılar. İsmail Kartal hafta sonu yapılacak lig maçlarının ertelenmesiyle sahaya kaleci İrfancan dışında as kadroyla çıktı. İrfancan demişken; onu pek göremedik karşılaşmada! İnanın yayıncı kuruluş sadece Fenerbahçe'nin atak yaptığı sahayı çekse yeterliydi! Dzeko, her maçta "Ben hala bitmedim" mesajını veriyor adeta. Onu izlerken bazı pozisyonlarda yavaş kaldığını görüyorum. Acaba çok mu oyunun içerisinde kalıp yoruluyor mu diye düşünüyorum. Gruplardan lider çıkmak çok önemliydi Fazladan maç yapmadan direk son 16'ya kaldı sarı- lacivertliler. Konuşmak için erken elbette ama bu Fenerbahçe'ye rakip olabilecek takım sayısı çok az. Eğer ciddi sakatlıklar yaşanmaz ve biraz kura şansı olursa yolun sonu final olur.