Klasik tehlike

Kayserispor deplasmanı artık bütün takımlar için korkulu rüya! Zira sahada ne yaptığını, ne yapacağını çok iyi bilen bir takım var. Bu kadar ucuz maliyetlerle bu takımı kurabilen başkan Ali Çamlı'nın bütün Süper Lig takımı yöneticilerine ders vermesi gerekir. İsmail Kartal birkaç değişiklik ile çıktı Kayserispor karşısına… Tabi bazıları mecburiyetten. 15 milyon Euro ile en pahalı Türk oyuncusu ünvanını elinde bulunduran Cengiz'in ne yapacağını merak ediyordum. Maç kondisyonunun eksik olduğu karşılaşmanın her anında belli oldu. Lakin top ayağına geldiğinde kalitesini gösteriyor. Topsuz oyuna girebilir ve dayanıklılığını arttırırsa şampiyonluk yolunun en önemli oyuncusu olacaktır. Tabi yapabilirse...

Recep hoca Fenerbahçe'nin, "klasik tehlikelerine" karşı iyi önlem almıştı. Mesela Szymanski belki de geldiğinden bu yana en etkisiz futbolunu oynadı. Sol kanatta Tadiç'in de iyi marke edilmesiyle hücum gücü düşmüş görünse de bu kez ortaya yeni kahramanlar çıkıverdi. Ligin bence en iyi bağlantı oyuncusu olan Fred hakikaten büyük oynadı. Eğer dikine verdiği paslar daha iyi değerlendirilebilseydi ortaya daha farklı bir skor çıkabilirdi. Gol atmayıp, asist yapmadan oyuna bu kadar ağırlık koyabilmek onun nasıl bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Fikstür değişikliğiyle şahkülü kayan ligde; Kayseri deplasmanından çıkan 3 puan çok değerli. Biliyorum herkesin aklı pazar günü oynanacak G.Saray derbisinde… Son dakikada Fred'e kırmızıyı "sinirle" gösteren Zorbay Küçük aslında niyetini belli etti. Hakemlerin daha iyi psikolojik testlerden geçmesi şart. Sonra olan olduğunda ah- vah ediyoruz. Açıkçası ben Zorbay'ın halini pek beğenmedim.