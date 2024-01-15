Maç alan kaleci

Sumudıca Fenerbahçe'yi iyi tahlil etmiş. Geride kalabalık bekleyerek sarı- lacivertli oyuncuların alan bulmasını engelledi ve kapılan topları hızlı kanatlarla ileriye taşıyarak sonuca gitmeyi planladı. Aslında maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü Fenerbahçe'deydi. Hatta bu senenin en çok korner attığı ilk yarıyı yaşadı. Benim anlayamadığım bu kadar kornerin skora hiç katkı vermemesi. İsmail Kartal'ın bu işe biraz daha fazla kafa yorması gerektiğini düşünüyorum. Zira korner yarı gol demek. Cengiz oyun karakterinin aksine çok fazla sıfıra inip içeri orta yapmayı denedi. Gaziantep takımı kendi ceza sahasında bu kadar kalabalıkken buna gerek yoktu. Tam aksine Cengiz'in içeri katedip atacağı şutlar çok daha etkili olabilirdi. İsmail hoca penaltıcısını aramaya devam ediyor. Dün de Dzeko penaltı kaçıranlar kervanına katıldı. Sanki Szymanski bu sıkıntıyı çözer gibi geliyor bana.

Yarı otomatik ofsayt sistemi birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Artık oyuncuların attıkları topları "daha ince" bir matematikle ayarlamaları şart oldu. Zira sistem gözün seçemediğini incelikle süzüyor. Yeni transfer Bonucci inanın 40 yıllık Fenerli gibiydi. Kendini yeni ispat eden genç oyuncular gibi istekli ama inanılmaz tecrübeli. Bu arada Livakovic Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir maç aldı. Hele son dakikalarda kurtardığı bir şut vardı ki; kurtardı maç bitti. İşte Fenerbahçe'nin kalecisi böyle olacak. Uzun sezonda en az 4-5 maçı alacak. Zorlu Gaziantep deplasmanından kazanarak dönmek önemliydi.