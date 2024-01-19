Duyalım hocam

Fenerbahçe Yönetimi geçtiğimiz yılların aksine işini şansa bırakmıyor. İhtiyaç olan her bölgeye gerçekten ciddi paralar harcayarak transferler yapıldı.

Mevcut kadronun sadece lig şampiyonluğu için kurulmadığı aşikar. Bu takım çok daha fazlasını yapabilecek kapasitede… Krunic ve Bonucci isabetli transferler. Sadece alınacak değil gönderilecek isimlere de çok dikkat edilmeli. Samet zaten Fenerbahçe kalibresinde değildi.

Sıçrama yapacağını beklediğimiz ancak bir türlü istenilen kıvama gelemeyen Zajc'ında gönderilecek kervanına takılması şart.

H H H

Adanaspor maçında uzun bir aradan sonra sahalara dönen Lincoln bir şansı hakediyor. En azından daha sert bir lig maçında görmek isterim. Eğer benzer performans gösterirse yeni transfer etkisi yapabilir. İsmail Yüksek, Crespo, Emre Mor gibi isimlere teklifler geldiğini duyuyorum.

Özellikle İsmail'e 8-10 milyon euro civarı teklifler varmış. Ali Koç'a tavsiyem eğer bu rakamlar doğruysa hiç durmasın hemen satsın. Bir daha bu rakamları göremeyebilir. Batsuayi kafası başka yerlerde olmadığı sürece en önemli silahlardan birisi.

Lakin Dzeko'nun arkasında beklemek istemiyor gibi… Eğer kafasındaki sorunları çözebilirse kalması çok önemli. İnanın yedek kulübesinden gelip şampiyonluğu dahi getirebilir.

İsmail hoca şimdiye kadar her şeyi çok iyi idare etti. Sadece konuşmalarının biraz daha umut verici olması gerektiğini düşünüyorum. Ya hocam artık ağzından, "Şampiyon olacağız" lafını duyalım. Psikolojik üstünlüğü biraz da söylemlerimle eline alırsın.