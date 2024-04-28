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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 21. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 29 Nisan Pazartesi günü 21. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 21. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 00:07
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 21. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 21. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 29 Nisan Pazartesi günü yayımlanan 21. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 21. BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin'in Bernard'ın elinden esirleri kurtarmak için Sultan Nureddin ile kurduğu oyun sonucunda Şam'a sızmış ve Şam'ın kapısını açmayı başarmıştır. Şam'a hücum etmek için hazırda bekleyen Şirkuh ise tam hareket edecekken Mevdud ordunun önünü kesmiştir.

Mevdud'un ordunun önünü kesmesi Sultan Nureddin'i zor durumda bırakır. Bernard ve Haçlı askerleri karşısında direnen Sultan Nureddin son anda gelen Karategin ve adamlarının yardımıyla kurtulmayı başarır. Selahaddin de Viktorya ve haçlı askerleri karşısında direnirken son anda Süreyya ve Rabia'yı kurtarmayı başarır. Artık sıra Şam'dadır.

Sultan Nureddin, Şam'a gelemeyen ordusunun önünü kesen kişinin Mevdud olduğunu öğrenir. Sultan Nureddin bir taraftan Mevdud'un ihaneti ile uğraşırken diğer taraftan taht şehri olan Şam, Bernard tarafından haçlı ordularıyla korunaklı hale getiriliyor ve olası bir savaşa karşı şehri güçlendiriyordur. Bu durum karşısında büyüdüğü şehri karış karış bilen Selahaddin, Sultan Nureddin ile yeni bir savaş stratejisi düşünür. Ne olursa olsun Şam alınacaktır.

Sultan Nureddin ve Selahaddin, Şam'ı geri almak için uğraşırken Selçuklu Meliki Dolat'ın gelişi bütün dengeleri bir anda değiştirir.

Büyük bir öfkeyle gelen Dolat'ın savaş karşısında çıkaracağı engellere karşı Sultan Nureddin ve Selahaddin'in tepkisi nasıl olacaktır? Dolat tehlikesi bertaraf edilecek midir? Sultan Nureddin ve Selahaddin'in haçlılarla mücadelesi Nureddin ile Mevdud'un arasındaki bir taht kavgasına dönüşürken; Sultan Nureddin, Mevdud'u devirip devlet içindeki ikiliğe son verebilecek midir? Selahaddin, Bernard'ın elinde bir enkaza dönen devletin başkenti Şam geri alınabilecek midir?

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