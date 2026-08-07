Rezil hakem yönetimi

Hradec Kralove'nin kadro ve oyun kalitesine baktığımızda Beşiktaş'ın altında bir takım. Sezonu erken açtıkları için fizik olarak daha hazırlar o kadar. Topu Beşiktaş'a bırakarak kalabalık savunma yapan kaptıkları toplarla hızlı geçiş kovalayan rakip alanda çoğalarak gol arayan basit bir oyun sistemine sahipler. Beşiktaş'a kanatlardan ve merkezden boş alan bırakmadılar. Bu sıkıcı futbolun içine ilk yarıda Beşiktaş'ı çekmeyi başardılar. İlk yarının son dakikasında öyle hızla Beşiktaş kalesine geldiler ki Emirhan çizgiden çıkardı. Devamında Orkun savunma arasına Cerny'e al da at dercesine bir top bıraktı ama tecrübeli Cerny hem bu pozisyonu hem ikinci yarının başındaki pozisyonu gole çeviremedi! İkinci yarı önde baskılı daha iyi ve etkili pas yapan isteyen bir Beşiktaş vardı lakin Romen hakem Feşnic oyunun ''İlgi odağı benim'' dedi Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. Buna rağmen oyundan düşmediler Vincenzo İtaliano iç saha ya da dış saha rakip kim olursa olsun fark etmiyor kendi oyununu kabul ettiriyor. Hele ki kalede Nübel varsa sorun yok. Bu akşam Beşiktaş hakem Fesnic'i de rakip Kralovec'i de yendi. İstanbul'a avantajlı döndü. Bravo Beşiktaş...

Romen hakem Horatiu Fesnic, UEFA 1. Kategoride. Fakat bu kategoriyi dolduracak klasa sahip değil. Maçın başında Van Buren'e gösterdiği sarı net doğru. Sonra Dancek ve Darida'ya net sarıları pas geçti, sözlü ikazla geçiştirdi. Sonra da durumu kurtarmak adına idareci hakemliğe soyundu! Beşiktaş hiç faul yapmadığı ve oyunu bozmadığı tüm faulleri rakip oyuncular yaptığı halde her iki takım kaptanını yanına çağırdı sözlü ikaz etti. 49'da ise maçı tekrar seyrettiğinde kendisinin ve yardımcısının utanacağı bir karar verdi. Emirhan'a kontrolsüz hareketinde sarısı olan Van Buren net ikinci sarıdan kırmızıydı, idare etti ve ihraç etmedi. Durumu anlayan rakip takımın hocası hemen oyundan aldı. Ama sarısı olan Ouattara'yı 71'de rakibine basit temaslı girişinde çat diye attı. Oh'a aldatmadan gösterdiği sarı uydurma bir sarıydı çünkü temas var! Rezil bir yönetim gösteren Fesnic 3.sınıf sıradan bir hakem! UEFA bunu nasıl 1. kategori yapmış şaşırdım...