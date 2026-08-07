OH değil AHH!

En son söyleyeceğimizi en başta söyleyerek başlayalım: Beşiktaş'ın çok iyi bir kalecisi ve çok kötü bir golcüsü var! Hradec Králové sıradan bir savunma takımı… On kişiyle kapanıyor, fırsat bulduklarında da öne çıkıp pozisyon arıyorlar. Böyle rakiplere karşı yapmanız gereken, kendi set oyununuzu kurup serinkanlı bir şekilde rakip kalede farklı hücum organizasyonları denemektir. Yok, eğer siz de rakibe ayak uydurup harala gürele öne arkaya koşturursanız, ortaya "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" kıvamında bir maç çıkar. Nitekim öyle de oldu. Beşiktaş üç net pozisyon kaçırdı bir top da direkten döndü. Rakibin de en az o kadar fırsatı vardı ve bir pozisyonda da Emirhan topu çizgiden çıkardı.

Velhasılkelam dün bir kez daha görüldü ki golcünüz iyi değilse gol atmanız tesadüflere kalır. Öyle de oldu. Beşiktaş çok iyi oynadığı bölümde golcü OH sahne alabilse güle oynaya tamamlanırdı bu maç. Gol gecikince iş zorlaştı. Kassoum Ouattara ikinci sarı karttan atılınca ise Beşiktaşlılar dil altı haplarına hücum etmiştir muhtemelen. Allah'tan İtaliano tam o anda oyuna müdahale etti. Sol tarafı Rıdvan'la kapatırken cesur davrandı ve Semih'i de oyuna alarak ön tarafı diri tuttu. Hemen ardından bu hamlenin karşılığı geldi. Sahanın iyilerinden Olaitan sağ kanattan bindirdi, N'Didi topu kale sahasına gönderdi, Semih de kafayı vurup tur kapısını araladı. Özetle; iyi bir golcüsü olsa Beşiktaş bu maçı çok rahat ve farklı kazanırdı. İyi bir kalecisi olmasaydı bu kez aynı maçtan farklı bir mağlubiyetle de çıkabilirdi. Uzun lafın kısası; OH'la bu iş olmaz. Daha iyisi, hatta çok daha iyisi alınmalı. Yoksa Beşiktaş bu sezon OH değil, AHH demek zorunda kalır!