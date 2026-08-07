Ayak sesleri!

Bazen gerçeklerin ayak sesi önceden duyulur. Sturm Graz karşısında özellikle ilk yarıda harika bir Fenerbahçe vardı. En dikkat çekici yanı, zengin pas yüzdesi. İkinci yarıda rakibi yoranların yorulduğu gerçeğini de görmezlikten gelmeyelim ama bu takımın zaman içinde daha iyiye gideceği besbelli.



Greenwood, tribünlerin beklediği heyecan verici adam profiline çok uygun. Özel bir şıklığı var. Attığı muhteşem gol de buna delil. Kante'nin masum bakışlarıyla gladyatör yüreği bu sezonun sembolü olur. Hem iz sürücü hem süpürücü rolü üstlenen İsmail Yüksek de bu orta alana imece ruhu taşır. En azından yıldızlara nefes alanı yaratmak adına takımda yeri var.



'Geceye en çok sözü geçen adam kimdi?' derseniz, 'Kerem Aktürkoğlu' derim. Özveri muhteşemdi, sadakat üst düzey. Kendinde eksik olanı fark edince, tamamlamak için çırpınan futbolcular her zaman ayakta kalır. Böyle olunca da tribünlerin bakışı da değişir.

Herkes övgüler yağdırıyor ama Skriniar'ın saatli bomba olduğu gerçeğini savunmaktan hiçbir zaman vazgeçmem. Adam gibi bir rakibe rastlarsa, ondaki fizik gücü yerle bir olmaya çok müsait. Ve o bant koluna hiç mi hiç yakışmıyor.

Bu takımın gerçek bir santrfora ihtiyacı var ama asıl mesele eldeki ıskartalardan nasıl kurtulacağı.

Üstelik bazıları hala yedek kulübesinde beklerken!



Trabzonspor'un geçen sezonun çok üstünde seyredeceği ve seyredileceği bir takım olduğu muhakkak. Yeni sezonunun en özel gerçeği de Salah'ın Trabzonspor'a transferi. Neresinden bakılırsa büyük olay. Takıma çok şey katacağı da muhakkak. Tribünlerde yer bulmanın özel sayılacağı bir sezon yaşanacak. Trabzonspor bu sezon transferden para kazanan tek kulüp konumunda. Bu ülkede nice yabancı ıskartaya milyonlarca euro verildi de Salah'ın aldığı parayı mı tartışıyorlar.



Galatasaray'ı bekleyen acı gerçekler var ama kimse oralı olmuyor.

Şampiyonluğa doymuş olmanın getirdiği rahatlık varsa eğer, bu takım gençlere yönelse en azından geleceğe yatırımın önünü açar. Ama Galatasaray yıllardır bunu yapmıyor. Menajer hesabına yazılan naylon transferlerden kimse bir şey beklemesin. Taraftar da sadece mucize beklesin!



Lig başlarken ülkemize hakim olan acı gerçeklerin toz olacağı düşünülmesin. Yine aynı filmin içinde olacağımız gerçeği ağır basıyor. Oysa herkesin gücünü sadece sahada yansıttığı, hakemlerin kendine güven duygusundan ve adaletten sapmadığı bir düzene ihtiyacımız var.



Namuslu bir baba oğluna hayat üzerine nasihat veriyordu. 'Yükselmek için asla alçalma. Onurlu hayat basamakları olmayan bir merdivendir.' Çocuk kuşkuyla babasına baktı. 'Peki merdivende basamak yoksa ben yukarı nasıl çıkacağım?' Alın terine saygıda kusur etmeyen baba gereken cevabı verdi. 'Başkalarının sırtına basmadan yükselmeyi öğrendiğin zaman.'

Yıldızların gökyüzünde sürgün olmasının sebebi atılan taşlardır.

O taşlar baş yaramadıkları için ışık saçarlar. Adalet o ışığı görenlerin vicdanlarından yayılır. O ışığı görmeyenlere ne söylesek az.

Kendi renklerinin çıkarından başka şeyleri göremiyorsan, haksızlığa karşı vicdanın ayaklanmıyorsa otur oturduğun yerde. Senin gibiler her yerde! Sportmenliğin yolunda, haklının yanındaysan, attığın her adımla gurur duy. Senin gibiler çok az!