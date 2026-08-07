İtalyan dokunuşu

Beşiktaş, ilk 11'de sadece bir oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Beklenildiği gibi topa sahip olarak başladı. İki takım da zaman zaman birbirini tehlikeli ataklarla yokladı. Beşiktaş cephesinde Cerny, taraftara saç baş yoldurdu. Emirhan'ın çizgiden çıkardığı top ise bence ilk yarının Beşiktaş adına kırılma anıydı. Evet, gol pozisyonlarına girdik ama değerlendiremedik. Ancak bu dakikalarda yenilecek bir gol hem moralimizi bozabilir hem de bizi oyundan düşürebilirdi. Emirhan, harika zamanlamasıyla buna izin vermedi.



Beşiktaş ikinci yarıya ön alan baskısını çok iyi yaparak ve topa sahip olarak başladı. İlhan'ın kanadı yine çok iyi işledi. Bu baskının sonucunda Beşiktaş, Orkun ile önemli bir gol fırsatı yakaladı ancak kaleci gole izin vermedi. Nübel'in özellikle kontra atağa çıkacak şekilde topu oyuna sokuşu çok hoşuma gitti.



Bu kadar önde oynayıp baskı kurduğunuz anlarda elbette savunmada açıklar vereceksiniz. Ancak Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük kazançlarından biri kalecisi. Yine harika bir performans ortaya koydu ve yaptığı kritik kurtarışlarla takımını oyunun içinde tuttu.



Arka arkaya gördüğü iki sarı kartın ardından Ouattara'nın oyun dışında kalması Beşiktaş adına büyük talihsizlik oldu ve siyah-beyazlılar 10 kişi devam etti. Kırmızı kartın ardından maç tam bir kaos ortamına dönecekken Vincenzo Italiano yine oyunu çok iyi okudu. Yaptığı değişikliklerin karşılığını aldı ve oyuna giren Semih, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Her şeyi bir yana bırakırsak, kaleci Nübel ile Emirhan Topçu, Beşiktaş adına bugün sahanın en iyileriydi. Nübel kritik kurtarışlarıyla takımını ayakta tutarken, Emirhan da savunmadaki müdahaleleriyle maçın kaderine doğrudan etki etti. Cerny'nin arkasına ya da yanına U-23 bir oyuncu alalım düşüncesini artık bırakmak gerekiyor. Beşiktaş'ın kaliteli bir sağ açığa ihtiyacı var.



Beşiktaş'ın eksik bölgeleri hâlâ çok fazla. Futbol aklının bu noktalara acilen çözüm bulması gerekiyor. Bundan sonraki transferler doğrudan bu eksik bölgelere yapılmalı. Beşiktaş çok fazla zaman kaybetti. Artık daha fazla vakit kaybetmeden bu eksikler bir an önce giderilmeli.