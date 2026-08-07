Dünyayı Bordo-Mavi'ye boyayan adam

Muhammed Salah, dün Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ve dünyayı Bordo-Mavi'ye boyadı. 'Allah Allah Allah Allah Muhammed Salah!' nasıl da güzel ve duygusal bir marş-tezahürat!

Dün Papara Park Stadı'nı dolduran Trabzonspor sevdalıları, tarihi bir gün yaşadılar. Dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olan Muhammed Salah'ın imza törenine yakından tanıklık ettiler. Muhammed Salah'ın Papara Park'ın zemine bastığı anda Akyazı adeta alev aldı.

Coşku ve sevgi seli ile yer gök inledi!



Muhammed Salah için 'Türk futbol tarihinin en büyük transferi' dedik. Dün 'Mısır Kralı' Muhammed Salah, bunu belgeledi, herkese gösterdi. Türkiye'ye daha önce de çok büyük yıldızlar geldi. Ama hiçbir yabancı futbolcunun imza töreninde statlar bu kadar dolmadı. Hiçbir yabancı futbolcunun imza törenine dünya medyası bu kadar büyük ilgi göstermedi. Mısır'dan-İngiltere'ye, Avustralya'dan-Amerika'ya, Çin'den- Japonya'ya kadar dünyada ne kadar ülke varsa Salah'ın imza törenine muhabir ve televizyoncu göndermiş.

Muhammed Salah, Trabzon'a ayak bastığı günden beri gösterdiği beyefendi duruşu ile mütevazı tavırları ile sadece Trabzonsporlular'ın değil, tüm futbolseverlerin gönüllerini fethetti!



Dünyanın en büyük futbol şehri Trabzon'a çok yakıştı Muhammed Salah! Büyük bir turizm kenti olan Trabzon şehrinin tanıtımına şimdiden büyük katkı yaptı Salah! Salah çok büyük bir futbolcu olmanın yanında aynı zamanda bir turizm elçisi...

Yakında Trabzon şehrine Kahire'den direkt uçuşlar başlayacak. Salah'ın gelişi ile kombine satışlarında patlama var. Kombineler bitti bitmek üzere.

TS Club'larda Salah formaları satış rekorları kırıyor. Mağazalar önünde iki gündür uzun kuyruklar oluştu.

Trabzonspor için Muhammed Salah transferi büyük bir yatırım! Ama Trabzonspor bir yılda Salah'a yaptığı ekonomik yatırımın karşılığını rahatlıkla alır. Sponsorluk ve maç günü gelirleri ile Trabzonspor'un kasası dolar.

Muhammed Salah'ın dünya üzerinde her yıl bir milyon forması satılıyor.



Yani yeni sezonda dünya genelinde bir milyon Trabzonspor forması (10 numaralı Salah forması) satılacak. Düşünebiliyor musun Trabzonspor'un tanıtımını! Bu arada Trabzonspor taraftarı da Salah'ın gelişi ile lig öncesinde gövde gösterisi yapmaya başladı. Dün stat atmosferi muhteşemdi. Bu arada 'Dalga dalga biz buradayız' marşını çok beğendim.

Salah'lı Trabzonspor'un hem sportif, hem de ekonomik anlamda çağ atlayacağını düşünüyorum. Bu büyük transferde emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır.

Yıllardır Premier Lig ve Liverpool'u Muhammed Salah için izleyen bizler, şimdi Salah'ı Trabzonspor formasıyla izleyeceğiz! Salah'ın Türk futbolunun marka değerini ne kadar arttırdığını lig başlayınca herkes görecek. Hoş geldin Muhammed Salah! Hoş geldin iğne deliğinden fil geçiren adam!