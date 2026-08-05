İğne deliğinden fil geçiren adam Trabzon’da

Koşun haber verin futbol tarihine... Mohamed Salah Trabzonspor'da! Dünya futbolunun şah damarı Salah, Trabzonspor'da! Bugün günlerden Mohamed Salah! Ya Allah, Bismillah; Mohamed Salah... Dünyanın en büyük şehir takımına çok yakıştın Salah! İğne deliğinden fil geçiren adam, yeni sezonda bordo-mavili formayı giyecek! O, saha içinde mucizeleri gerçekleştiren bir futbol profesörü... Salah demek, maç kazandıran oyuncu demek! Salah demek, skor tabelasına rakam üreten futbolcu demek! Salah demek gol krallığı demek, asist krallığı demek! Salah demek, şampiyonluk demek, kupa demek! Trabzonspor, bu transfer döneminde dünyaya adeta meydan okudu! Mohamed Salah için dünyada yanıp tutuşan kulüpleri tek tek saf dışı bırakarak Salah'ı renklerine kattı! Aşılmaz denilen yüce bir dağı devirdi Trabzonspor! Çok büyük bir çılgınlığa imza attı Trabzonspor! Bugüne kadar futbolda kırılmadık rekor bırakmayan bir Liverpool efsanesi, yeni sezonda Trabzonspor'un başarısı için ter dökecek! Salah tam bir futbol beyfendisi! Saha içinde bir atom karınca! Paha biçilmez bir maestro. Tam bir lider oyuncu... Dünya üzerindeki en skorer sağ kanat oyuncusu! Salah kusursuz bir Fırtına! Salah, kuğulara bale dersi veren bir estetik futbol uzmanı... Kitabı yazılacak, belgeselleri çekilecek çok büyük bir futbol efsanesi Salah, 'Ben tercihimi yaptım, Trabzonspor'u seçtim' dedi. Trabzonspor, Salah'ın etrafını kaliteli oyuncularla dizayn edebilirse, yeni sezonda şampiyon olur! Avrupa Ligi'nde de yarı finale kadar gider! Salah, Türk futbolunun marka değerini uçuracak bir oyuncu! Trabzon, tam bir turizm şehri! Salah'ın bu güzel şehre ayak basmasının ardından turist rekorları kırmaya başlar Trabzon şehri! Bu sezon Papara Park her maçta kapalı gişe olacak. Trabzonspor, Salah formalarından satış rekorları kıracak. Sadece Trabzonsporlular değil, dünya üzerindeki Salah hayranları, arkasında Salah'ın isminin yazdığı bordo-mavili formayı satın alacak. Trabzonspor; hem büyük bir dünya yıldızı, hem de global bir turizm elçisini transfer etti. Başkan Ertuğrul Doğan ve bu transferin perde arkasındaki gizli kahramanlara teşekkür etmek lazım. Bu dev transferle Türk futbol tarihine geçtiler! İnanılır gibi değil ama gerçeğin taa kendisi! Mohamed Salah, Süper Lig'de boy gösterecek! Ne mutlu Trabzonsporluyum diyene! Mohamed Salah Trabzonspor'da!