Moral galibiyeti

Sahada İstanbulspor'u görünce hatıralar gözümde canlandı. En alt kümelere düşen tarihi takıma sahip çıkan yıllar önce aramızdan ayrılan büyük başkan Ömer Sarıalioğlu aklıma geldi. Beşiktaş alt yapısına futbolcu istediğimizde Sinan Başkan senin paran bizde geçmez diyerek büyüklük gösterirdi. Kulübe tesisler kazandırdı. İstanbulspor'u yeniden canlandırdı. Ecmel Başkan'da Süper Lige çıkardı. Temennim tekrar Süper Lig'e dönmesi çünkü artık küme düşmesi kesin gibi. Hoca kazanan kadroyu bozmadı. Kritik Galatasaray derbisi öncesinde Necip, Masuaku, Gedson ve Semih Kılıçsoy gibi ilk 11'in değişilmez isimlerinin sarı kart sınırında olması nedeniyle teknik direktör Fernando Santos'un İstanbulspor karşısındaki 11 tercihinde değişiklik yapabileceği konuşulmuştu. Ancak Hoca Konyaspor maçını kazanan kadroyu değiştirmedi. Maalesef ilk yarıda çok da iyi bir oyun ortaya koymayan Beşiktaş'ta 34. dakikada gördüğü sarı kart sonrasında Gedson Fernandes Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Semih yine her zamanki gibi tüm benliği ile savaşıyor ve aldığı darbelere karşı ayakta kalıyor. Bu çocuk büyük bir yıldız. Beşiktaş, Trabzonspor maçından bu yana ilk kez ilk yarıyı önde tamamladı. Ama galibiyete rağmen ilk yarı sonunda topla oynama oranında Yüzde %52'ye %48 İstanbulspor'un üstünlüğü vardı. İkinci devrenin başında İstanbulspor biraz daha iyi başlasa da golü Beşiktaş buldu. Beşiktaş'a transfer olduktan sonra çektiği şutlarla bazen eleştirilse de Muçi ceza sahası dışından çektiği şutla golü buldu. Şut yüzdesi yüksek. Böyle gollerini çok seyredeceğiz. Semih 76. dakikadan oyundan çıktı. Galatasaray maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunan genç yıldızın kart görmemiş olması yüz güldürdü. Yerine oyuna giren Aboubakar'ın da hırslı ve istekli oynaması gözüme çarptı. İlerleyen günlerde Aboubakar'ın da takıma katkı yapmasını bekliyorum.