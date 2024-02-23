Gelecek parlak

Geçtiğimiz hafta sonu Konyaspor karşısında 2-0'lık net bir skorla sahadan ayrılan Beşiktaş bu hafta ligde İstanbulspor ile karşılaşacak. Bu maçın ardından tekrar Konyaspor'la Türkiye Kupası mücadelesi var tabii ki ama sonrasında oynanacak Galatasaray maçında da mutlak galibiyet alması lazım. Bu maçları kazanırsa hem Türkiye Kupası'nda yoluna devam edecek, hem de bu sezondaki üçüncülük iddiası daha da perçinlenecek. Yeni gelen transferler, sakatlıktan ve milli takımlardan dönen oyuncuların takıma adaptasyonu ile ilerleyen günlerde çok daha başka bir Beşiktaş izleyeceğimize inanıyorum. Takımda çok önemli yetenekler var. Mesela Türk futbolunun Semih'ten sonra en önemli yeteneklerinden olan Mustafa Hekimoğlu. Ufak bir sakatlığı var, o da çok yakında iyileşecek ve takımdaki yerini alacak. Beşiktaş'ın geleceği bu çocuklar. Onun dışında Samet hoca ve Feyyaz kardeşim harıl harıl bir 10 numara ve bir kanat oyuncusu için de Avrupa'dan oyuncu arayışlarına devam ediyorlar. Yeni sezon için de şimdiden hazırlık yapılıyor. Ligin 17. Haftasında Alanyaspor ile oynadığımız müsabakada sakatlanan Chamberlain'i yakından takip ediyorum. Tam formunu bulmuş güzel işler yapmaya başlamıştı ki sakatlığı sebebiyle gözden uzak kaldı. Arsenal'in fizyoterapisti ile aralıksız çalışıyor. Nisan ayı gibi sahalara dönmesi bekleniyor. Önümüzde ki yıl için iyi bir alternatif olacağı kesin.

VAR KAYITLARI

Bu hafta itibariyle yeni başlayan uygulama VAR kayıtlarının açıklanması oldu. Futbolu yakından takip eden herkes bu kayıtları mutlaka dinleyecektir. Pozisyon esnasında ve sonrasında hakemler arasındaki diyalog herkesin merak ettiği bir konuydu. Bence VAR kayıtlarının açıklanması ile Türk futbolu biraz daha aydınlandı. Herşeyden önce şeffaklık gerekliydi. Kayıtların açıklanması da bir nebze olsun bu şeffaflığı sağladı.