Hakem devrimi şart

Derbi maçını Beşiktaş kaybetti. Stat atmosferi, koreografiler, stadı tamamen dolduran seyirci, her şey muhteşemdi. Beşiktaş, çok erken golü yiyince bütün oyun düzeni ters düz oldu. Maç yazımda, önceki akşam ki televizyon programımda bilhassa Koray Gencerler ve Halil Umut Meler için gerekli şeyleri söyledim. Sayın Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki hakem kurulu, bu hakemlerin şaibeli olanlarının ipini çekmişti. Önce hemen hemen bütün süper lig kulüpleri bu karara onay verdiler. Fakat daha sonra bir tek Ahmet Nur Çebi ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak karara sadık kaldılar ama diğerleri yan çizdi. Daha sonrasında da Sayın Ali Koç çok büyük hata yaptık keşke bu karar uygulansaydı dedi. Geçen hafta Sayın Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaklaşık iki saatlik bir görüşme yaptım. Görüşmenin ana konusu olarak yıllardır futbolda ki birikimlerimi kendilerine aktardım. Dikkatle dinledi ve notlar aldılar. Ama altını çizdim, böyle bir devrim yapılmıştı bu hakemlerle işiniz zor dedim. O da bazı hakemlerle ilişkinin kesildiğini bundan sonra daha çok genç hakemlere görev verileceğini şifahen bana söyledi. Konunun takipçisiyim. Mutlaka hakem devrimi yapılacak.

TUTARSIZ AÇIKLAMALAR

Bu sezon Beşiktaş için devam eden tarihi hakem kararlarına bu maçta da şahit olduk. Bu devrim yapılmadan Türk futbolu bir karış ileriye gitmez. Futbol adamlarının tutarsız açıklamaları da bu düzene çanak tutuyorlar. Örneğin çok kısa bir zaman önce G.Saray da TFF'yi istifaya davet etti. Hatta Okan hoca yabancı hakemlerden bahsetti ama bu hakem rezaleti olan maçtan sonra, Türk hakemlerinden memnun olduklarını söyledi. İşte bu tutarsız açıklamalar bugün belki bazı takımlara avantaj sağlıyor ama geneline baktığımız zaman Türk futbolu uçuruma sürükleniyor. Beşiktaş yönetimi elinden gelen tüm imkanları kullanmış, protokol tribününü neredeyse tamamen G.Saray yönetimine tahsis etmiş. Hem protokol tribününde, hem içeride üst düzey misafirperverlik göstermiş. Bu kadar dostane başlayan maçta G.Saray Kulübünün resmi sosyal medya hesabından terbiyesizce bir paylaşım yapılıyor. Sarı-lacivert salıncak üzerinde sallanan Kartal. Beşiktaş yönetiminin gösterdiği tepkilere G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk "23 yaşında bir çocuk koyuyor bunu niye takılıyorsunuz, sileriz" deyip, sonrasında da "Sildiremiyoruz" diyor. Türk futbolunu bu hale getiren yöneticilerden biri de ortaya çıktı. Yahu kardeşim stat tamamen dolu, Beşiktaş bu tweeti ekranlara koysa, statta gösterse, o gün statta yaşanılacakları düşünebiliyor musunuz? Tabii ki bu maçta F.Bahçe taraftarları Beşiktaş'ın yenmesini istedi. Beşiktaş'ın birkaç hafta sonra F.Bahçe ile maçı var orada da G.Saraylılar isteyecek yenmesini. Bu rekabet yıllardır da devam ediyor. Sizin böyle bir gönderi atmanız, herhalde yakından tanıdığımız sağduyulu G.Saraylı dostlarımızı rahatsız etmiştir diye düşünüyorum. Böyle de olması lazım. Dostlukları bozan bu zihniyetteki kişiler temennim Türk futbolundan silinip giderler.

Yabancı kuralı

Önümüzde ki sezon Süper Lig'de takımların geniş kadrolarında en fazla 12 yabancı futbolcu olacak. Ama 11 yabancıda ilk 11 de oynayabilecek. O zaman yerli futbolcuları daha özenli belirlemeli takımlar. Beşiktaş'ın bu konuda çok dikkatli olması ve yetenekli genç futbolculara da önem vermesi gerekiyor. Genç yetenek bulup, bunları yurt dışına büyük paralarla pazarlayan kulüpler borçlarını bir nebze olsun azaltabilecek. Bu konuya yetkililerin dikkat edeceğini düşünüyorum.