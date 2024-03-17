Yazıklar olsun

Yine aynı Beşiktaş Antalyaspor karşısında sahadaydı. Maalesef günler hızla geçiyor ama hiçbir şey değişmiyor. Daha maçın başında ilk 5 dakikada yenilen bir gol, arkasından toparlanmaya çalışan ama sahaya bir türlü varlığını koyamayan bir takım izledik maalesef. Semih'in bireysel olarak bulduğu bir kaç pozisyon var ama tek başına Semih yetmez. VAR'dan penaltı verebiliyorsanız Cenk'in pozisyonda neden penaltı verilmediğini gerçekten merak ediyorum. Hakemler hakkında birşey söylemeyim diyorum ama nasıl hakem yapıyorlar bunları gerçekten anlamak güç. Topa müdahale için girilen bir pozisyonda nasıl bu kadar kolay sarı kart veriyorlar. Yoksa bütün gaye Beşiktaş'ın oyun hızını kesmek mi?



Beşiktaş ikinci yarının başında Muçi ile bulduğu gol sonrası tarafatarında istediği gibi oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı başardı. Üst üste pozisyonlarda buldu ama maalesef istediği ikinci golü oyunun son dakikalarına kadar bulamadı. Maçın son dakikasında verilen penaltıyı sonrasında hemen iptal edenlere de söylenecek tek söz kaldı. Yazıklar olsun! İki konunun altını çizelim. Birincisi şimdi bana sorarsanız Joe Worrall'mı Tayyip Talha'mı diye ben Tayyip Talha derim. Nerde bu çocuk nereye kayboldu? İkinci de Antalyaspor defansının bel kemiği Veysel yine bütün toplarda varlığını gösterdi. 18 yaşında amatör kümeden Türk futboluna kazandırdığım Veysel yine takımın en iyisiydi. Oyunun en kilit ismi Veysel, pozisyonunu değiştirip Semih'in karşısında oynamaya başladığında Semih'in oyuna etkisini kesti.