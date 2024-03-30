Değişiklik şart

Öyle bir sezon yaşıyoruz ki hakem hataları, var kayıtları, üst üste gelen 'skandal' denilebilecek kararlar yetmiyormuş gibi, A Mili Takımı'mızın hazırlık maçında aldığı farklı mağlubiyet de tuzu biberi oldu her şeyin. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Önümüzdeki hafta ligde başlıyor, bakalım Fenerbahçe ne kadar verecek. Bakalım futbola kaldığımız yerden nasıl devam edeceğiz? Geçtiğimiz hafta iki çok önemli mesele, Türk futbolunun gündemini oldukça meşgul etti. Bunlardan birincisi hepinizin bildiği gibi Semih Kılıçsoy'un başına gelenler oldu.

Bütün futbol kamuoyunun takdir ettiği, takımında süre alan genç bir yıldız adayının Semih'in Milli takım kadrosuna dahil edilmesi ve sonrasında Ümit Milli Takım'a gönderilmesi tam bir skandal karardı. Fakat eğrisi doğrusuna bir şekilde geldi. Semih, Ümit Milli Takımın işine yaradı. Çıktı iki gol attı ve herkese gereken cevabı verdi. Fakat bu konu burada kapanmadı. Sinan Engin ve Erman Toroğlunun'da söylediği gibi, Milli takımda bir takım menajerlik oyunu dönüyor mu? Bunları da araştıracağım.

HİSSİYATLI KARARLAR!

BİR diğer skandal Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas'ın hakemlerle yaptığı toplantının görüntüleri sızdırıldı. Görüntüler sızdırıldıktan hemen sonra anladık ki hakemler kararlarını 'HİSSİYAT'larına göre veriyormuş. Tam bir skandal! Verdiği karar için kendini hala sorgulayan mı ararsınız, verdiği penaltı kararına pişman olan mı ararsınız, temas noktasını görmeden karar veren mi ararsınız, o anda penaltı hissettiği için penaltı veren mi ararsınız, ne ararsanız var... Ama yetenekli, liyakatli, adaletli, karakterli sadece gördüğünü çalacak ve mesleğinin adının hakkını verecek HAKEM yok.

Bu hakemlerle olmaz diye defalarca söyledik. Top yekün değişiklik şart. Neyse ki bu kadar stres, sıkıntı dert arasında muhteşem bir hafta geçirmemi sağlayan siz değerli dostlarım, okuyucularım var. Kıymetli Fotomaç Gazetesi okurlarım, değerli dostlarım, sosyal medya kanallarında beni takip edip yalnız bırakmayan herkes doğum günümü kutladı. Sizler sayesinde çok özel bir hafta geçirdim. Arayan, soran, yazan herkese bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi, sevgilerimi gönderiyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Kalın sağlıcakla.