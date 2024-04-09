Futbolumuzda kaos bitsin!

Tatsız-tuzsuz, kaoslar içerisinde bir futbol sezonu içerisindeyiz. Türk futbolu böyle bir kaosu hak etmiyor. Temennim, tüm kulüplerin delegelerinin futbol adamı olacağı, demokratik bir futbol federasyonu kongresi olması ve Türk futbolumuzu futbol adamlarının yönetmesi yönünde. Türk futbol kamuoyunda benim de ismim federasyon başkanlığı söyleniyor. Ama ben artık Vardar ailesindeki futbol yaşantımızla ilgili bayrağımı Mete Vardar'a devir ettim. Bana futbol federasyonu adayı kim diye sorarlarsa Rasim Kara neden olmasın derim. Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Saffet Sancaklı gibi futbolun içinden gelmiş, mazisi temiz sağduyulu davranabilecek taraf olmayacak futbol adamları da benim için idealdir. Gelelim Beşiktaş'a... Sayın Hasan Arat ve yönetimi Beşiktaş'ın ekonomisi ile ilgili çok güzel çözümler buluyorlar. Basketbolda kadın ve erkekte başarıları hep birlikte ayakta alkışlıyoruz. Futbolda da Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda iddiasını devam ettirirken, maalesef Süper Ligde oynadığı futbolla ve puan sıralamasında hiçte iç açıcı bir görüntü vermiyor.



GENÇLERE GÜVENIN

Ama bu güçlü başkan ve yönetim, yeni sezonda bu konuda doğru karar verip Beşiktaşlıların arzu ettiği bir takımı kuracaklarını ümit ediyorum. Ben de misyonum olan genç yetenekleri Beşiktaş'a kazandırmak için, kendi çapımda birtakım girişimlerde bulunuyorum. Bilhassa Sayın Başkanın ve yönetimin, ayrıca Samet Hoca ve Feyyaz'ında üzerinde durduğu, yakından ilgilendiği genç yetenek Mustafa Hekimoğlu'nu da en kısa zamanda ilk 11 de görmek en büyük arzularımdan biri. Bayramda torunlarımla birlikte yurtdışında olacağım. Samsunspor maçımızı da çok uzaklarda izlemeye gayret göstereceğim. İzleyemez ve yazımı yazamazsam şimdiden özür dilerim. Tüm okurlarımın bayramını şimdiden kutluyorum. Bir kez daha kaos yaşamayacak şekilde sezonun bitmesini diler, hak edenin de şampiyon olmasını temenni ederim. Kalın sağlıcakla...