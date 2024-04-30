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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Aboubakary Koita harekatı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Siyah-beyazlılar, sol kanadını Aboubakary Koita ile güçlendirmek istiyor. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Aboubakary Koita harekatı

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Beşiktaş'ta yeni hoca arayışlarının yanı sıra transfer çalışmaları da devam ediyor. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon bitiminde birçok isimle yollarını ayıracak olan siyah-beyazlıların Aboubakary Koita ismini gündeme aldığı bildirildi. Belçika'da St. Truiden forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitiyor. Siyah-beyazlılar, Moritanyalı futbolcu için nabız yoklarken, sezonun tamamlanması ve yeni hocanın açıklanmasının ardından hareketlilik bekleniyor. Asıl mevkii sol kanat olan 1.75 boyundaki oyuncu, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Kariyerinde 198 maça çıkan Koita, bu periyotta 35 gol, 12 de asist yaptı ve 47 gole etki etti.

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