Haberler Beşiktaş Bir kupadan daha fazlası!

Bir kupadan daha fazlası!

Dün Ümraniye’de futbolcularla buluşan yöneticiler, A.Gücü maçının önemine dikkat çekerek “Tek hedefimiz olan Türkiye Kupası müzemize gelmeli” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 06:50
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Bir kupadan daha fazlası!

Beşiktaş'ta tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilmiş durumda. Bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan, lig üçüncülüğü şansını da zora sokan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nı kazanarak gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Beşiktaş Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile Genel Koordinatör Samet Aybaba dün sabah Ümraniye'ye çıkarma yaptı. Teknik heyet ve oyuncularla saha içinde bir görüşme yapan siyah-beyazlıların Asbaşkanı Mete Vardar, "Bu sezon şampiyonluk yarışında beklentileri karşılayamadık. Avrupa Kupaları için Ziraat Türkiye Kupası'nı almamız şart. Müzemiz bu kupalarla dolu, bir yenisini daha eklemeye mecburuz. Burası Beşiktaş, sezonu kupasız kapatamayız. Herkesten bu bilinçle mücadele etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Vardar, siyah-beyazlı teknik heyet ve oyunculardan önce yarı finalin ilk maçında avantajlı bir skor almalarını sonra da kupayı kazanmalarını istedi.

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