FENERBHAÇE HABERLERİ Dzeko krizinin perde arkası belli oldu! İsmail Kartal...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde yedek kulübesinde başlayan Edin Dzeko'nun neden yedek kaldığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde Boşnak oyuncu ve teknik heyet arasından yaşananlar belli oldu. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İsmail Kartal birçok maçta Dzeko'yu 2. yarıda oyundan almıştı. Dzeko'nun, Olympiakos maçında oyundan alınınca çok büyük hayal kırıklığı yaşadığıve Sivasspor maçında da bu gelişme olunca moralinin oldukça bozulduğu iddia edildi.
Taktik gerekçelerin dışında derbiye Batshuayi ile çıkma kararının perde arkasında Dzeko'nun maçlarda oyundan çıkarılmasından memnun olmadığı yazıldı.
'DZEKO MORAL OLARAK ÇÖKTÜ'
Batshuayi derbide oynadı ve golünü de attı. Dzeko ise moral olarak biraz çöktü. İsmail Kartal bu sebep nedeniyle maçlarda Batshuayi ile devam edebilir.
DZEKO BU SEZON NE YAPTI?
Boşnak oyunu bu sezon Süper Lig'de 33 maçta sahaya çıktı. 38 yaşındaki santrfor bu maçlarda 20 gol, 5 asist üretti.
DİĞER