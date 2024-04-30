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YEMEKTEYİZ puan tablosu 30 NİSAN Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Serkan Bey oldu. Serkan Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 30 Nisan puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 19:20 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 19:40
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 30 NİSAN Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Serkan Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 30 Nisan 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Nisan yarışmacısı Serkan Bey oldu. Serkan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞEYDA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Nisan yarışmacısı Şeyda Hanım oldu. Şeyda Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Hava: 5

Sema: 4

Mahsum: 4

Serkan: 5

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