YEMEKTEYİZ puan tablosu 30 NİSAN Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Serkan Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 30 Nisan 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Nisan yarışmacısı Serkan Bey oldu. Serkan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞEYDA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Nisan yarışmacısı Şeyda Hanım oldu. Şeyda Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Hava: 5

Sema: 4

Mahsum: 4

Serkan: 5