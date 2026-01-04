CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 7 eksik!

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Adana'da oynanacak mücadele öncesi sarı lacivertlilerde eksikler can sıkıyor. Dev mücadele öncesi Fenerbahçe'de 7 futbolcu forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 16:18 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 16:27
Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Süper Kupa Yarı Final maçında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlenecek.

Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe'de 4 futbolcunun tedavileri sürüyor. Kart cezası devam eden Fred'in yanı sıra Youssef En Nesyri ve Dorgeles Nene, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda yer alıyor.

TALISCA, BROWN VE ALVAREZ'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ve Archie Brown'un tedavileri devam ediyor. Henüz bireysel çalışmalara başlamayan iki oyuncu da Süper Kupa Yarı Finali'deki Samsunspor maçının kadrosunda yer almayacak. Ayağında ödem olan ve tedavisi devam eden Edson Alvarez'in durumu ise son antrenmanda belli olacak.

NELSON SEMEDO BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı olan Nelson Semedo, tedavisini tamamladı. 32 yaşındaki Portekizli sağ bek, bireysel çalışmalara başlayacak. Semedo'nun ligin ikinci devresi başlarken hazır olması bekleniyor.

FRED CEZALI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, cezası sebebiyle Süper Kupa Yarı Finali'ndeki Samsunspor ve olası final maçında forma giyemeyecek. Fred, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçın son anlarında kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı.

EN NESYRI VE NENE MİLLİ TAKIMDA

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En Nesyri ve Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda yer alıyor. Bu oyuncuların geri dönüşü milli takımlarının turnuvadaki durumuna göre şekillenecek.

