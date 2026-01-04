Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 7 eksik!

Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe'de 4 futbolcunun tedavileri sürüyor. Kart cezası devam eden Fred'in yanı sıra Youssef En Nesyri ve Dorgeles Nene, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda yer alıyor.

TALISCA, BROWN VE ALVAREZ'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ve Archie Brown'un tedavileri devam ediyor. Henüz bireysel çalışmalara başlamayan iki oyuncu da Süper Kupa Yarı Finali'deki Samsunspor maçının kadrosunda yer almayacak. Ayağında ödem olan ve tedavisi devam eden Edson Alvarez'in durumu ise son antrenmanda belli olacak.