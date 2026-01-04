CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e gitti!

Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e gitti!

Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için Gaziantep'e hareket etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 16:44
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e gitti!

Trabzonspor, yarın Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için Gaziantep'e hareket etti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e giden bordo-mavili kafilede, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic, Okay Yokuşlu ile Mustafa Eskihellaç yer almadı.

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmasının ardından tedavisi tamamlanan Nwakaeme, yaklaşık 4,5 ay sonra ilk kez kadroda yer aldı.

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, ⁠Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Pina, Salih Malkoçoğlu, Folcarelli, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Yakuphan Sarıalioğlu, Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, ⁠Augusto, Cihan Çanak, ⁠Olaigbe, Sikan, Nwakaeme.

Gaziantep Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
Galatasaray'a Frattesi müjdesi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
SDG uzatmaları oynuyor! Abdi İmralı'dan gelen çağrı sonrası Şam'a gitti... Yanında götürdüğü isimler ve kabul edilemez talepler
Lazio'dan Guendouzi açıklaması! F.Bahçe...
Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 7 eksik! Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 7 eksik! 16:18
F.Bahçe'de Samsun mesaisi! F.Bahçe'de Samsun mesaisi! 16:15
Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı! Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı! 15:52
G.Saray'da Yusuf Demir krizi! G.Saray'da Yusuf Demir krizi! 15:44
Galatasaray'a Frattesi müjdesi! Galatasaray'a Frattesi müjdesi! 15:44
Napoli’den Noa Lang iddialarına yanıt! Napoli’den Noa Lang iddialarına yanıt! 15:29
Daha Eski
G.Saray Trabzonspor mesaisini tamamladı! G.Saray Trabzonspor mesaisini tamamladı! 15:11
Anadolu Efes evinde farklı kazandı! Anadolu Efes evinde farklı kazandı! 15:04
Fırtına G.Saray maçına hazır! Fırtına G.Saray maçına hazır! 15:00
Vanspor Batuhan İşçiler'i kadrosuna kattı! Vanspor Batuhan İşçiler'i kadrosuna kattı! 14:40
Tedesco'dan Musaba kararı! Samsunspor maçında... Tedesco'dan Musaba kararı! Samsunspor maçında... 14:38
Lazio'dan Guendouzi açıklaması! F.Bahçe... Lazio'dan Guendouzi açıklaması! F.Bahçe... 14:37