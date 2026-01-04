CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Adana'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Hollandalı futbolcu Anthony Musaba da takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 16:15 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 16:32
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı ve ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip etti.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana'ya gidecek.

