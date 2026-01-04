CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde Gaziantep Stadyumu’nda oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının kamp kadrosunu duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 15:53 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 16:02
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile oynayacağı mücadele öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

1.⁠ ⁠Andre Onana

2.⁠ ⁠Ahmet Doğan Yıldırım

3.⁠ ⁠Onuralp Çevikkan

4.⁠ ⁠Arseniy Batagov

5.⁠ ⁠Serdar Saatçı

6.⁠ ⁠Taha Emre İnce

7.⁠ ⁠Wagner Pina

8.⁠ ⁠Salih Malkoçoğlu

9.⁠ ⁠Tim Jabol Folcarelli

10.⁠ ⁠Turan Deniz Tuncer

11.⁠ ⁠Onuralp Çakıroğlu

12.⁠ ⁠Yakuphan Sarıalioğlu

13.⁠ ⁠Benjamin Bouchouari

14.⁠ ⁠Ozan Tufan

15.⁠ ⁠Oleksandr Zubkov

16.⁠ ⁠Ernest Muçi

17.⁠ ⁠Felipe Augusto

18.⁠ ⁠Cihan Çanak

19.⁠ ⁠Kazeem Olaigbe

20.⁠ ⁠Danylo Sikan

21.⁠ ⁠Anthony Nwakaeme

Öte yandan Trabzonspor'da 8 futbolcu çeşitli nedenlerle kamp kadrosunda yer almadı. Kadroda yer almayan isimler ve gerekçeleri şöyle:

Edin Visca – Sakat

Rayyan Baniya – Sakat

Stefan Savic – Sakat

Mustafa Eskihellaç – Sakat

Okay Yokuşlu – Sakat

Arif Boşluk – Transfer görüşmeleri

Christ Inao Oulai – Milli takım

Paul Onuachu – Milli takım

