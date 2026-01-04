Trabzonspor’un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile oynayacağı mücadele öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
1. Andre Onana
2. Ahmet Doğan Yıldırım
3. Onuralp Çevikkan
4. Arseniy Batagov
5. Serdar Saatçı
6. Taha Emre İnce
7. Wagner Pina
8. Salih Malkoçoğlu
9. Tim Jabol Folcarelli
10. Turan Deniz Tuncer
11. Onuralp Çakıroğlu
12. Yakuphan Sarıalioğlu
13. Benjamin Bouchouari
14. Ozan Tufan
15. Oleksandr Zubkov
16. Ernest Muçi
17. Felipe Augusto
18. Cihan Çanak
19. Kazeem Olaigbe
20. Danylo Sikan
21. Anthony Nwakaeme
Öte yandan Trabzonspor'da 8 futbolcu çeşitli nedenlerle kamp kadrosunda yer almadı. Kadroda yer almayan isimler ve gerekçeleri şöyle:
Edin Visca – Sakat
Rayyan Baniya – Sakat
Stefan Savic – Sakat
Mustafa Eskihellaç – Sakat
Okay Yokuşlu – Sakat
Arif Boşluk – Transfer görüşmeleri
Christ Inao Oulai – Milli takım
Paul Onuachu – Milli takım