Napoli Olimpico’da kazandı!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, sahasında Napoli'yi ağırladı. Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla Napoli oldu.

Konuk ekip, maça hızlı başladı. 13. dakikada Leonardo Spinazzola'nın golüyle öne geçen Napoli, 32. dakikada Amir Rrahmani'nin ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın son bölümü kartlara sahne oldu. Lazio'da Tijjani Noslin, 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 88. dakikada ise Adam Marusic direkt kırmızı kartla ihraç edildi ve ev sahibi ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Aynı dakikada Napoli'de Pasquale Mazocchi de direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla Napoli puanını 37'ye yükseltirken, Lazio 24 puanda kaldı. Serie A'nın 19. haftasında Napoli sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek; Lazio ise evinde Fiorentina ile karşılaşacak.