Eyüpspor’da Orhan Ak dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 17:07 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 17:12
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden İkas Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Kulübün sosyal medya hesapları ve resmi kanalları üzerinden yapılan duyuruda, ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiği belirtildi.

Mor-sarılı kulübün açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. Eyüpspor yönetimi ayrıca, Orhan Ak'a görev süresi boyunca kulübe verdiği emekler için teşekkür ederken, deneyimli teknik adama kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dileklerini iletti.

