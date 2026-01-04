CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 17:08 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 17:21
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, müsabakanın oynanacağı Gaziantep'e hareket etti. Sarı-kırmızılılarda kafilede yer alan futbolcular da belli oldu. Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunan Victor Osimhen ile Ismail Jakobs dışında Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir de kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

"Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina."

