CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sadettin Saran’dan Musaba’ya mesaj! “Beraber şampiyon olacağız”

Sadettin Saran’dan Musaba’ya mesaj! “Beraber şampiyon olacağız”

Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba, Samsunspor ile oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi ilk antrenmanına çıktı. Başkan Sadettin Saran’ın Musaba’ya verdiği destek mesajı dikkat çekti. İşte o diyalog… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 16:43
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sadettin Saran’dan Musaba’ya mesaj! “Beraber şampiyon olacağız”

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Musaba arasında geçen kısa diyalog ise kameralara yansıdı.

Başkan Saran, Musaba'ya hitaben, "Hoş geldin. Sen bizim için çok önemli bir transfersin. Beraber şampiyon olacağız. Sana güveniyorum. Lütfen, biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı. Musaba da bu sözlere, "Çok teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Saran'ın, "Benim de eski bir sporcu olduğumu biliyor musun?" sözlerine ise Hollandalı oyuncu, "Evet, biliyorum. Güveniniz için teşekkür ediyorum. Hep beraber başaracağız" karşılığını verdi. Başkan Saran, konuşmayı "Sana güveniyorum. Bunu hep beraber başaracağız" sözleriyle noktaladı.

İŞTE O DİYALOG

Galatasaray'a Frattesi müjdesi!
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 7 eksik!
DİĞER
Lazio'dan Matteo Guendouzi için resmi açıklama! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
SDG uzatmaları oynuyor! Abdi İmralı'dan gelen çağrı sonrası Şam'a gitti... Yanında götürdüğü isimler ve kabul edilemez talepler
Lazio'dan Guendouzi açıklaması! F.Bahçe...
Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 7 eksik! Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi 7 eksik! 16:18
F.Bahçe'de Samsun mesaisi! F.Bahçe'de Samsun mesaisi! 16:15
Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı! Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı! 15:52
G.Saray'da Yusuf Demir krizi! G.Saray'da Yusuf Demir krizi! 15:44
Galatasaray'a Frattesi müjdesi! Galatasaray'a Frattesi müjdesi! 15:44
Napoli’den Noa Lang iddialarına yanıt! Napoli’den Noa Lang iddialarına yanıt! 15:29
Daha Eski
G.Saray Trabzonspor mesaisini tamamladı! G.Saray Trabzonspor mesaisini tamamladı! 15:11
Anadolu Efes evinde farklı kazandı! Anadolu Efes evinde farklı kazandı! 15:04
Fırtına G.Saray maçına hazır! Fırtına G.Saray maçına hazır! 15:00
Vanspor Batuhan İşçiler'i kadrosuna kattı! Vanspor Batuhan İşçiler'i kadrosuna kattı! 14:40
Tedesco'dan Musaba kararı! Samsunspor maçında... Tedesco'dan Musaba kararı! Samsunspor maçında... 14:38
Lazio'dan Guendouzi açıklaması! F.Bahçe... Lazio'dan Guendouzi açıklaması! F.Bahçe... 14:37