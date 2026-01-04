CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Lazio'dan Guendouzi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Lazio'dan Guendouzi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Lazio forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile anlaşma sağladığı ve İtalyan ekibine 25 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro bonus önerdiği öne sürülmüştü. Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, 26 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin konuştu. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 14:37
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lazio'dan Guendouzi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Matteo Guendouzi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Lazio'dan Guendouzi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Lazio'dan 26 yaşındaki yıldız oyuncunun transfer durumuna dair flaş bir açıklama geldi. Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Fransız futbolcuya Fenerbahçe'den teklif gelip gelmediği hakkında konuştu.

Lazio'dan Guendouzi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

İŞTE O AÇIKLAMA:

Lazio'dan Guendouzi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

"Şu an itibarıyla Guendouzi'nin gidişi söz konusu değil. Elbette kulübün menfaatleri doğrultusunda her şeyi değerlendirmek gibi bir sorumluluğumuz bulunuyor."

Lazio'dan Guendouzi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

"Neler olacak göreceğiz. Fenerbahçe'den bize ulaşan resmi bir teklif yok. Ancak bu Lazio'nun olası teklifleri değerlendirmeyeceği anlamına gelmez. Oyuncunun kendi isteğini de dinleriz."

F.Bahçe Guendouzi için Lazio ile anlaştı!
Galatasaray'a Ugarte şoku!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Güvenli odanın kapısını açtı ama kapatamadı! Dakika dakika Maduro'nun son anları: Eşiyle yerlerde sürüklenerek kaçırıldı
Aslan'dan Fransız yıldıza kanca!
Emre Can'dan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeynep Sönmez Brisbane'e veda etti Zeynep Sönmez Brisbane'e veda etti 14:11
Lazio-Napoli maçı canlı yayın bilgileri Lazio-Napoli maçı canlı yayın bilgileri 13:51
Emre Can'dan transfer açıklaması! Emre Can'dan transfer açıklaması! 13:44
Marsilya-Nantes maçı detayları Marsilya-Nantes maçı detayları 13:35
Sevilla-Levante maçı izleme bilgileri Sevilla-Levante maçı izleme bilgileri 12:56
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! 12:31
Daha Eski
De Colo F.Bahçe'ye geri dönüyor! De Colo F.Bahçe'ye geri dönüyor! 12:23
F.Bahçe Guendouzi için Lazio ile anlaştı! F.Bahçe Guendouzi için Lazio ile anlaştı! 12:17
Konyaspor 2 transfer birden açıkladı! Konyaspor 2 transfer birden açıkladı! 12:01
Aslan'dan Fransız yıldıza kanca! Aslan'dan Fransız yıldıza kanca! 11:56
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 11:56
Premier Lig’de dev randevu: Manchester City-Chelsea Premier Lig’de dev randevu: Manchester City-Chelsea 11:09