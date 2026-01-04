Lazio'dan Guendouzi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Lazio forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile anlaşma sağladığı ve İtalyan ekibine 25 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro bonus önerdiği öne sürülmüştü. Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, 26 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin konuştu. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Matteo Guendouzi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Lazio'dan 26 yaşındaki yıldız oyuncunun transfer durumuna dair flaş bir açıklama geldi. Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Fransız futbolcuya Fenerbahçe'den teklif gelip gelmediği hakkında konuştu.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Şu an itibarıyla Guendouzi'nin gidişi söz konusu değil. Elbette kulübün menfaatleri doğrultusunda her şeyi değerlendirmek gibi bir sorumluluğumuz bulunuyor."
"Neler olacak göreceğiz. Fenerbahçe'den bize ulaşan resmi bir teklif yok. Ancak bu Lazio'nun olası teklifleri değerlendirmeyeceği anlamına gelmez. Oyuncunun kendi isteğini de dinleriz."